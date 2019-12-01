Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda oynanan ikinci yarının ilk maçında lider Başakpınar Belediyespor, Develi deplasmanında karşılaştığı Büyüleyenspor'u 6-2 mağlup etti.

Bir hafta ara verilen Birinci Amatör Küme A Grubu maçları yeniden başladı. Grup lideri Başakpınar Beledipespor, ikinci yarının ilk hafta maçında Develi Stadı'nda Büyüleyenspor'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mavi-Beyazlı takım sahadan 6-2 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı. Başakpınar Belediyespor'un golleri Harun Arslan (2), Umut Akyol, Resul Yıldırım, Engin Can Özcan ve Ahmet Karabacak'tan geldi. Bu sonucun ardından Mavi-Beyazlı takım liderliğini korurken puanını 23'e çıkardı.