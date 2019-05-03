Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sosyal medya fenomenleri Kayseri'ye hayra kaldı

Kayseri'nin tüm güzellikleri ile tanıtılması ve turizmde daha etkin olabilmesi için çalışmalar artan bir tempoda devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu kapsamda Körfez'in en önemli kenti olan Dubai'nin sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli kenti olan Dubai'den sosyal medya fenomenleri Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gezi ve seyahat yazılarıyla milyonlara ulaşan sosyal medya fenomenleri ile yemekte buluştu. Yemeğe Türk Hava Yolları Kayseri Satış Müdürü Fatih İnan ile Fotoğraf Sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu da katıldı.

Kayseri'nin körfez ülkelerde daha etkili tanıtılmasına yönelik etkinlikte Dubai'den gelen misafirlere Kayseri mutfağının seçkin lezzetleri sunuldu. Mantı, yağlama, içli köfte, yaprak sarması, sucuk ve pastırma, gilaburu suyu gibi Kayseri mutfağının lezzetlerini tadan sosyal medya fenomenleri Kayseri'ye hayran kaldıklarını belirttiler. Yaptıkları açıklamalarda misafirperverliğimiz için teşekkür eden Dubaili misafirler, “Her şey çok güzel. Yemekleriniz çok lezzetli. İnsanlar çok sıcak ve çok ilgili. Bu güzellikleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihinden bahsetti ve bu şehrin farklı medeniyetlerin güzelliklerine sahip olduğunu dile getirdi. Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile mutfağından da bahseden Başkan Büyükkılıç, “Umarım üç günlük gezi süreniz içinde Kayseri'deki güzellikleri görür ve ülkenizdeki milyonlarla paylaşırsınız” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın açıklamalarını sosyal medya hesaplarından canlı paylaşanlar da oldu.