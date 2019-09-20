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Birlik Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel'in acı günü

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel’in vefat eden anneannesi son yolculuğun uğurlandı.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel'in vefat eden anneannesi son yolculuğun uğurlandı.


Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel'in anneannesi 80 yaşındaki Zeliha Çeri, hayatını kaybetti. Çeri, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anbar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, AK Parti 23-24-25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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