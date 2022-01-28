Birlik Vakfı, 'Amca Size insan Diyebilir miyim?' tiyatro oyununu sergileyecek

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf tarafından sergilenecek olan 'Amca Size insan Diyebilir miyim?' tiyatro oyununa vatandaşları davet etti.

Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci 2 yıldır sürüyor ve yavaş yavaş bitme aşamasına geldi. Sosyal ve kültürel anlamda artık bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 2 haftadır da vakfımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz içinde iletişim anlamında büyüklerimizi getirerek ciddi manada istişareler ediyoruz. Bunun yanı sıra artık biraz daha dışarıya açılmamız gerekiyor. Şehrimizde bulunan lise ve üniversite öğrencilerimiz faydalansın diye İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte ‘Amca size insan diyebilir miyim?' başlığı altında Kudüs'le alakalı bir tiyatro gerçekleştireceğiz. Bu tiyatronun ciddi manada ses getireceğine eminim. Sosyal ve Kültürel anlamda Birlik Vakfı'nın, Genç Birliğin Metin Bey'i de dahil ettiğimiz bu program içerisinde ciddi manada güzel bir program ortaya çıkacak. Bütün vatandaşlarımız bu programımıza davetlidir. Bu tiyatronun sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla talep göreceğini umut ediyoruz" dedi.

Adıgüzel, "Etkinliğimiz, İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonunda 29 Ocak saat 19.00'da gerçekleşecek. Programımızın içeriği Kudüs ile alakalı ve ismi, Amca size insan diyebilir miyim? Daha önceden de başka illerimizde gerçekleştirilmiş olan bir tiyatrodur. Kudüs ile alakalı olduğu için içeriğini vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin gelip izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.