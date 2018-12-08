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Birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de 3 yıldır birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 3 yıldır birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana gelen olayda, Halit Ç. (59), yaklaşık 3 yıldır beraber yaşadığı Serpil Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan Halit Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit Ç., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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