Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Kayseri'de bir binaya giren bisiklet hırsızı, binanın güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Yakut Mahallesi'nde bir apartmana giren bir şahıs, bir bina sakini ile asansöre bindi. 5. kata kadar çıkan hırsız, çaldığı bisikleti asansörle aşağıya indirdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız, binadan çıkardığı bisiklete binerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen bisiklet sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.