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Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes’te kampını sürdürüyor.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes'te kampını sürdürüyor.


Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'teki kampı sürüyor. 3 bin 916 rakımlı Erciyes'in temiz havasında yüksek irtifa ve kondisyon kampını sürdüren milli sporcular, güç topluyor.


Tokyo Olimpiyatları'nda yol yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcularının da bulunduğu 18 milli sporcunun kampı, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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