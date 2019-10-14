İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı

Bisiklet Milli Takımı, Edirne ve Kırklareli’de yapılacak olan uluslararası yarışmaların hazırlıklarını Erciyes’te yaptı.

Bisiklet Milli Takımı, Edirne ve Kırklareli'de yapılacak olan uluslararası yarışmaların hazırlıklarını Erciyes'te yaptı.


Gözlerini Tokyo 2020 Olimpiyatlarına diken Bisiklet Milli Takımı, Erciyes'te yüksek irtifa ve kondisyon kampı yaptı. Milli Takım Sporcuları, Edirne ve Kırklareli'nde yapılacak olan Uluslararası yarışlarda 180 puan toplayıp Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularını görmekten gurur duyacaklarını belirterek, Bisiklet Milli Takımına başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.