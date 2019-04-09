Bisikletçiler Gaziantep'ten derecelerle döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Salcano sponsorluğundaki "Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti yarışları", Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

24 şehirden 350 sporcu yıldız erkekler, yıldız kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, masterlar 30+, 40+, 50+, elit bayanlar ve elit erkekler olmak üzere toplam 10 kategoride yarıştı.

Yağmurlu hava nedeniyle zorlaşan parkura rağmen hedefe ulaşmak için pedal çeviren sporcular, renkli görüntülere de sahne oldu.

Yarışa Kayseri'den katılan 14 sporcudan yıldız bayanlarda yarışan Funda Taşkın ikinci, Sıla Doğan beşinci, genç bayanlarda pedal çeviren İremnur Korkmaz üçüncü, Melike Havva Yiğit beşinci oldu. Yıldız A erkekler kategorisinde Davut Duman dördüncü, Furkan Akçam beşinci olurken, yıldız B erkekler de Mehmet Can Çukur dördüncü olarak yarışı tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gaziantep'teki yarışlara katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.