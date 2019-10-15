İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletçiler madalyalar ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenen Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet yarışlarında ilimizi temsil eden Bisikletçiler 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile döndüler.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet yarışlarında ilimizi temsil eden Bisikletçiler 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile döndüler.


Güneysu Uluslararası MTC Cup Bisiklet Yarışları 13 Ekim 2019 tarihinde Rize'de yapıldı.


Yarışlara İlimizden katılan sporcularımızdan Yıldız B Erkeklerde Mehmet Can Çukur 1., Genç Bayanlarda Melike Havva Yiğit 1., İremnur Korkmaz 2. ve Yıldız Bayanlarda Elif Yaren Kıraç 3. Oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Rize'de büyük bir başarı sergileyerek toplamda 4 madalya ile ilimize dönen Bisiklet sporcularımızı ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.