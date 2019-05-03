Bisikletçiler Trabzon'da madalyalara ambargo koydu

28-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan Okullar Arası Bisiklet Yıldızlar-Gençler (A-B) Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayserili sporcular kürsüyü boş bırakmadı.

Türkiye genelinden 831 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Birinciliğinin ilk gün yapılan yarışlarında Yıldız Kızlarda Özvatan Atatürk Ortaokulu takım halinde Türkiye 2.si olurken, Yıldız Erkekler yarışmalarında 75. Yıl İMKB Ortaokulu öğrencisi Mehmet Can Çukur Türkiye 1.si, Genç (b) kızlar zamana karşı ve yol yarışlarında Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Funda Taşkın Türkiye 1.si oldu.

Genç (b) erkekler yarışlarında ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Akçam Türkiye 1.si, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Davut Duman Türkiye 2.si, Genç (b) erkekler yol yarışlarında ise Kocasinan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Çakır Türkiye 3.sü oldu.

Ayrıca Genç bayanlar kategorisinde İremnur Korkmaz beşinci, genç erkekler kategorisinde Muhammet Çakır beşinci, yıldız erkekler kategorisinde Raşit Kolaklıkaya yarışı altıncı olarak tamamladı.

Bu sonuçlarla sporcularımız Türkiye Şampiyonasından 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile Kayseriye döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Birinciliğinde derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.