İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletle gelen hırsız motosikletle gitti

Kayseri’de gece bisikletle bir apartmanın bahçesine giren hırsız gözüne kestirdiği 3 bin TL’lik elektrikli motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Kayseri'de gece bisikletle bir apartmanın bahçesine giren hırsız gözüne kestirdiği 3 bin TL'lik elektrikli motosikleti alarak kayıplara karıştı.


Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olay, binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Binanın bahçesine bisikletle gelen hırsız bir süre motosikletin yanında dolaştı. gece 23:30'da meydana gelen olayda çevrede kimsenin bulunmadığından emin olan hırsız, 3 bin TL değerindeki elektrikli motosikleti alarak bahçe kapısından çıktı ve kayboldu.


Yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.