Bisiklette şampiyonluklar gelmeye devam ediyor

Trabzon'da devam etmekte olan Okullar Arası Genç (B) Bisiklet müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Funda Taşkın ile Mehmet Can Çukur Türkiye Şampiyonu oldu.

Okullar Arası Genç (B) Bisiklet müsabakaları 28 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılıyor. İlk gün yapılan müsabakaların ardından Kayseri'yi temsil eden Sporcu Funda Taşkın Genç (B) Bayanlar kategorisinde 08.24'lük derecesi ile Mehmet Can Çukur ise Genç (B) Erkekler kategorisinde 09.34'lük derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Trabzon'da devam etmekte olan yarışmalarda Şampiyonluk elde eden sporcuları tebrik ederek bugün ve yarın da yarışacak sporculara başarılar diledi.