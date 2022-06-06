Bit pazarı denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında 2 ekip ve zabıta görevlileriyle birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 26 ayrı satıcı ve toplam 43 şahıs sorgulandı.