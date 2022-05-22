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Bit pazarında denetim yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında denetim yaptı. 2 ekip olarak yapılan denetimlerde 20 satıcı ve toplam 45 şahıs sorgulandı.


Denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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