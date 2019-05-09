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Bitigen çıtayı yükseltiyor

Süper Lig hakemlerinden Abdülkadir Bitigen, ilk kez 3 büyük kulüpten birinin maçına çıkacak.


Süper Lig Kayseri Bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen, Merkez hakem Kurulu'nun gözdeleri arasına girmeye başladı. Görev aldığı müsabakalardan yüksek not alan Kayseri Bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen, ilk kez 3 büyük kulübün Süper Lig maçına atandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32.haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor maçında düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 4 kez maç yöneten Bitigen, Spor Toto 1.Lig'de 4 maç, Türkiye Kupası'nda da 2 maç yönetti.


Fenerbahçe-Akhisarspor maçında Abdülkadir Bitigen'e Cem Satman ile Mustafa Savranlar yardımcılık yapacak.

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