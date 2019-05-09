Bitigen çıtayı yükseltiyor

Süper Lig Kayseri Bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen, Merkez hakem Kurulu'nun gözdeleri arasına girmeye başladı. Görev aldığı müsabakalardan yüksek not alan Kayseri Bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen, ilk kez 3 büyük kulübün Süper Lig maçına atandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32.haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor maçında düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 4 kez maç yöneten Bitigen, Spor Toto 1.Lig'de 4 maç, Türkiye Kupası'nda da 2 maç yönetti.

Fenerbahçe-Akhisarspor maçında Abdülkadir Bitigen'e Cem Satman ile Mustafa Savranlar yardımcılık yapacak.