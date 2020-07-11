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Bitigen'in testi negatif çıktı

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen'in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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