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'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Koramaz Vadisi’nde ’Biz Büyük Bir Aileyiz’ temalı yürüyüş yapıldı.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Koramaz Vadisi'nde 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı.


Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisinde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kutlanan Uluslararası Aile Haftası çerçevesinde 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı.


Düzenlenen yürüyüşe koruma ve bakım altında kalmakta olan çocukları ile koruyucu aileler katıldı.

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