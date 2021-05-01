‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' artık 4 merkezden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Ramazan Ayı ile birlikte başlattığı “Biz pişirelim siz ulaştırın” uygulaması daha fazla haneye ulaşarak devam ediyor. Bu kapsamda ‘Tam kapanma süreci' ile birlikte hem hazırlanan kişi başı yemek sayısı hem de dağıtım noktası artırıldı.

Ramazan Ayıyla birlikte başlatılan uygulama ile belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor.

Kapsamı genişletilen uygulamada ‘Tam kapanma' döneminde vatandaşların daha rahat ve kolay ulaşabilmesi için yemek adedi ve dağıtım noktaları da arttırıldı. Buna göre önceden Selçuklu Kültür Evi ve Osmanlı Kültür Evi olmak üzere 2 noktadan yemek dağıtımı gerçekleştirilirken bunlara Tablakaya'da bulunan Hayır Çarşısı ile Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü de eklendi. Böylece dağıtım noktası 2'den 4'e çıkarılırken dağıtılan paket servis yemek sayısı da binden 2 bine yükseltildi.

Her gün 17.30'dan itibaren gerçekleştirilen “Biz pişirelim siz ulaştırın uygulaması” Ramazan Ayı boyunca devam edecek.