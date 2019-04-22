Bocce'de kupalar sahiplerini buldu

Talas Spor Salonu Bocce sahasında düzenlenen müsabakalarda 29 okuldan 145 sporcu kıyasıya mücadele etti. İl Birinciliğinde küçük erkeklerde Osman Kavuncu Orta Okulu ile Osman Düşüngel Orta Okulu arasında oynanan final maçı nefesleri kesti. Osman Kavuncu Orta Okulunun birinciliğe ismini yazdırdığı müsabakalarda ikinci takım Osman Düşüngel Orta Okulu olurken, Zenger Güç Orta Okulu üçüncü, Dadaloğlu Şehit Osman Aydın İmam Hatip Ortaokulu dördüncülükle müsabakaları tamamladı. Bayanlar kategorisinde ise Fatin Rüştü Zorlu Orta Okulu birinci olurken, Demir Karamancı Orta Okulu ikinci, Ergenekon Orta Okulu üçüncü, Mimarsinan Şehit Mustafa Eyyüp Darendelioğlu Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakaların sonunda düzenlenen madalya ve ödül töreniyle dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm okullara teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.