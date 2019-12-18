Bocce'de kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor

Talas Spor Salonu Bocce sahasında düzenlenen müsabakalarda 45 okuldan 600'ü aşkın sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Küçük ve yıldız kategorileri tamamlanan turnuva gençler kategorisinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Düşük hava sıcaklığına rağmen katılımın yüksek olduğu müsabakalar bu hafta sona erecek.

Müsabakaların sonunda düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm okullara teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.