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Bocce'de madalyalar sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi’nde dereceye girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi'nde dereceye girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Bocce müsabakalarında başarı elde eden sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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