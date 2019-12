Bo?azl?yan ?eker Fabrikas? 13.Kampanyas? Sona Erdi

Kayseri ?eker'e ba?l? Bo?azl?yan ?eker Fabrikas?n?n 13. Kampanya d?nemi sona erdi. Bo?azl?yan ?eker Fabrikas?nda 90 g?nl?k 2019-2020 Kampanya d?nemi s?resince 1 Milyon 230 bin ton pancar i?lenip 177 bin 300 ton ?eker elde edildi?i belirtildi.

Kampanya kapan???nda ?al??anlarla Y?neticilerin bir araya geldi?i ??le yeme?inde konu?an Kayseri Pancar Kooperatifi Y?netim Kurulu Ba?kan? H?seyin Akay; ?13. Kampanyay? a??z tad? ile tamamlad?k. Allah bereketli eylesin. Hepinizin ellerine sa?l?k tabi bu kampanyalarda bizim ?zellikle en fazla ?zerinde durdu?umuz konu Allah bir kaza bela vermesin ?ncelikle buna bak?yoruz bir ?al??an?m?z, arkada??m?z, karde?imiz, evlad?m?z, kim olursa olsun her hangi bir zarar ziyan g?rs?n istemiyoruz ?nceli?imiz budur? dedi.

Ba?kan Akay s?zlerini ??yle s?rd?rd?;

?Bo?azl?yan ?eker Fabrikam?z bu sene son y?llar?n en verimli kampanyas?n? ya?am?? oldu. Onun i?in ger?ekten biz hep birlikte bundan ?ok memnuniyet duyduk bu vesile ile eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyoruz. Bu kampanya kapan??lar? art?k bir gelenek haline geldi tabi bu kadar s?re zahmet ediyorsunuz 90 g?nl?k bir s?re az de?il gece g?nd?z durmadan 24 saat esas? ile ?al???l?yor b?y?k bir performans, emek ortaya koyuluyor ve tabi bunun sonucunda bize de d??en elinize sa?l?k demektir. Sistem gere?i tabi bir k?s?m arkada?lar?m?z ??k??a gidecekler hi? de?ilse onlara bekleyece?imizi ?zleyece?imizi ifade etmek i?in bu toplant?lar? yap?yoruz onun i?in de sa? olsun y?netim kurulu ve denetim kurulu arkada?lar?m?z hep birlikte Genel M?d?r?m?z, Genel M?d?r Yard?mc?lar?m?z Sendika Ba?kan?m?z, ?ift?i karde?lerimiz hep birlikte burada sizler ile bir araday?z. Allah nice kampanyalar? nasip eylesin 13. Kampanyay? tamamlad?k biz hep birlikte 9. Kampanyay? tamamlam?? olduk.Bu kampanyan?n sonucunda 1milyon 230 bin ton pancar i?lendi 177 bin 300 ton da ?eker elde edildi. ?retilen melas?m?z 42 bin 500 ton bu sene ayr?ca kuru k?spemizde biraz daha fazla ?retilmi? 12 bin 590 ton olmak ?zere ve ?retilen ya? k?spe de 225 bin ton olarak ger?ekle?mi? 90 g?nl?k kampanya s?resince ortalamam?z 14 bin tonun ?zerinde bu tabi ?ok ?nemlidir.?