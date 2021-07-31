Boğulan 3 kişi toprağa verildi

Kayseri'de girdikleri baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 3 kız toprağa verildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na dün akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10), S.A. (16) ve A.T. (28) girmiş, kızların kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları sonrasında ekipler tarafından cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı. Yapılan işlemlerin ardından H.M., S.A. ve A.T.'nin cenazeleri Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.