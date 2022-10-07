Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı

Kayseri'de bölgenin en modern konseptli alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Tuna Life Center Alışveriş Merkezi, düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Yatırımı, NRW4A İnşaat Reklam İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait olan, kiralama ve yönetimi SLS Gayrimenkul Danışmalık tarafından yürütülen Tuna Life Center, 50 bin metrekare toplam inşaat alanı, 23 bin 860 metrekare kiralanabilir alan, dünya markaları ve ulusal markalar olmak üzere toplam 87 mağazaya sahip olup yüzde 99,4 kiralama oranıyla hizmet vermeye başladı. Birbirinden özel kampanya ve etkinlikler ile vatandaşlarla buluşacak olan Tuna Life Center'in açılışında konuşan işadamı Orhan Tekin, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bizler bu serüvenimize 17 Şubat 2017 tarihinde başladık. Bugün nasip olursa açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi ekibimi, aileme, eşime teşekkür ederim, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu güzel AVM'mizi kendi elleriyle dizayn ettiler" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise açılan her yeni işyeri ve tesisin Kayseri'yi geliştirdiğine vurgu yaparak, "Böyle bir günde açılışı yapılan bu tesisin hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Hem yatırımcısı hem de içerisindeki iş yeri sahibine rabbim bereketli kazançlar versin. Tabi yatırımcının yüzü gülecek ki arkasından Kocasinan için, Kayseri için yeni yatırımlar yapacaklar. Her açılan yeni bir iş yeri, yeni bir tesis, yeni bir istihdam kapısı Kayserimizin güzelleşmesine, gelişmesine, büyümesine katkı demek. Böyle bir tesisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış programına katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise AVM'nin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Şehrimizi seviyoruz, çünkü insan doğduğu yeri sever. Ama bizim şehrimizi sevmemiz boşuna değil, anlamı var ve bu şehri niye sevdiğimizi de her fırsatta ifade etmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun ortasında, birçok avantajları olmamasına rağmen adeta Kayseri parlayan bir yıldız. Ticaret şehri diyoruz, yüzyıllardır böyle. Çünkü burada insanlar ekmeğini taştan çıkartıyorlar. Çalışkan, gayretli insanlarımız var. Aynı zamanda bu şehir, hayırseverler şehri. Türkiye'ye örnek olacak ortamı her fırsatta fırsatı bu şehir gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından dua eşliğinde AVM'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Çağdaş Atan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.