Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 - Develispor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.
Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK ile Develispor karşılaştı. Zorlu 90 dakika 1-1 sona erdi.
Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Enes Ahi, Özcan Şimşek, Erkan İlbak
Kayseri EMAR Grup FK: Çağrı Tanrıbilir, Çağatay Polatdemir, Gökhan Açıkgöz Murat Demirezen, Mehmet Turan Karamahmut, Ercan Çiftçi Emre Erol, Halil Akhan İsmail Bulut (Dk.79 Miraç Türközü), Oğulcan Aktaş (Dk.79 Hakan Bahran), Emre Taşkoparan (Dk.76 Hakan Albayrak)
Develispor: Güven Yılmaz, Melihşah Aslan, Hasan Hüseyin Alkan (Dk.75 Turgay Aydoğan), Mehmet Sönmez, Resul Ekrem Turhan, Selim Başev (Dk.87 Sadık Yücel), M.Şahin Açıkalın (Dk.87 Furkan Ulus), Yakup Can Yazgan, Hakan Çıtak, Erkan Atçı Bayram Ekrek (Dk.46 Osman Murat)
Goller: Miraç Türközü Dk.83 (Kayseri Emar Grup FK) Tugay Aydoğan Dk.86 (Develispor)