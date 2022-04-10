Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta

Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda Yahyalısporu 4-1 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin son hafta maçında deplasmanda Yahyalıspor'u ilk yarıda attığı goller ile 4-1 yenerek sezonu 47 puanla zirvede tamamladı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Turan Çakıl, Beran Yalçın, Muhammed Apaydın
Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat, Devlet Karataş, Serkan Yıldız, İsmail Dayı, Abdullah Enes Ozan, Latif Aydemir, Batuhan Şimşek, Gökhan Savranlar, Hasan Pamuk, Eray Ergin, Beytullah Özcan
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete (Osman Gündoğdu dk.85), Gökhan Öz, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Furkan Camcı, Uğurcan Gülay, Ramazan Taş, Osman Can Çötür, Mustafa İlkay Kartal (Muhammet Özdemir Dk.70), Gökalp Kahya, Muzaffer ilhan, Eren Toksoy (Berkay Yılmaz Dk.46)
Goller: Eray Ergin (dk.65) (Yahyalıspor), Eren Toksoy (dk.2 ve 36), Uğurcan Gülay (dk.24), Ramazan Taş (dk.40) (Talasgücü Belediyespor)