Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 1- Arguvan Belediyespor: 2

Bölge Play-Off karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Mersin'de karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor rakibi Arguvan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu ve 3. Lig şansını kaybetti.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek, Ahmet Deveci, Ahmet Fındık

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, (Muzaffer İlhan dk.72), Osman Buğra Uysal, (Eren Toksoy ? dk.90+3),Ramazan Taş, ( Uğurcan dk.45+3), Adem Hakan Ali Denizer, Canberk Soykuvvet, Muhammed Özdemir, Ahmet Aydın, (Gökhan Öz dk.46), Tayfun Yanar, Emrah Turan, (Gökalp Kahya dk.72), Yusuf Kılıç

Arguvan Belediyespor: Alptekin Teytey, Tevfik Şanver, Mehmet Ballı, Sertaç Eren, Enes Filiz, Habib Akman, Ebubekir Yardım,(Enginz Yıldız dk.82), Oğuzhan Nemli, (Cuma Nasır dk.89), Güven Gürsoy, Abdulvahap Kaya, (Mert Ali Tugrut dk.82), Arif Bostancı

Goller: Adem Hakan Ali Denizer dk.84 (Talasgücü Belediyespor), Ebubekir Yardım dk.12, Enes Filiz dk.45+7 (Arguvan Belediyespor)

Kırmızı Kart: Yusuf Kılıç dk.32, Tayfun Yanar dk.45 (Talasgücü Belediyespor) Arif Bostancı dk.45 (Arguvan Belediyespor)