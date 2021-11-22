Bölgesel Amatör Lig 4.
hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Suvermez Kapadokyaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Burak Doğru, Kerim Kaan Matyar, Cihan Ahmet Göre
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Osman Buğra, Ramazan Taş (Berkay Yılmaz dk. 90 ?), Canberk Soykuvvet (Uğurcan Gülay dk. 90 ?), Muhammet Özdemir (Gökalp Kahya dk. 86 ?), Muzaffer İlhan (Mustafa İlkay Kartal dk. 60), Ahmet Aydın, Tayfun Yanar, Yusuf Kılıç, Muhammed Sak (Emrah Turan dk. 46)
Suvermez Kapadokyaspor: Eyüp Bekar, Batuhan Necioğlu (Musacan Sami dk. 78), Ahmet Turan, Samet Efe Balçık, Umut Şafak, Hasan Kaya, İsmail Salman (Cem Coşkun dk. 78), Ömer Can Ahenk (Mustafa Kaya dk. 46), Volkan Zemen (Serkan Yıldız dk. 13), Ahmet Şahin, Hakan Akyol
Gol: Muhammet Özdemir (Dk.36) (Talasgücü Belediyespor)