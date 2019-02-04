Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Grup'ta orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı.

Talasgücü Belediyespor, kendi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kapadokya Göremespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor ile Talasgücü Belediyespor 22 puana yükselirken, Kapadokya Göremespor puanını 21'e çıkardı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Burak Doğru, Ömer İşcan, Emrah Selim Göl

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Talasgücü Belediyespor: Umut Tepe, Ali Yılmaz, Göksel Arsoy, Recep Daylak, Burak Öztürk, Sedat Altay(Dk.59 Yakup Yazgan), Süleyman Öztürk(Dk.50 Furkan Özdemir), Okan Yenidünya, Ertuğrul Yalman, Mustafa Kartal, Yusuf Eser(Dk.84 Mustafa Erkoç)

Kapadokya Göremespor: Furkan Güzel, Cüneyt Turgut, İsmail Salman, Beytullah Çamurlu, Hakan Akyol(Dk.20 Burak Murat), Nicholas Ofori, Emre Özden(Dk.90+1 Volkan Çetinkaya ?), Mehmet Becerir, Serhat Akyün, Yusuf Menekşe(Dk.80 Ali Çiner), Selim Öztürk

Goller: Dk.72 Göksel Arsoy (Talasgücü), Dk.24 Emre Özden (Kapadokya Göreme).