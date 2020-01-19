Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında iki Kayseri ekibi karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Yahyalıspor'u 2-1 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Atatür Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Bakır Aslanxx Mehmet Yılmaz Çalışır, Nihat Ökten

Talasgücü Belediyespor: Mahmut Umut Mete, Doğancan Akkaya, Mahmut İbrahim Şahinkaya, Melikşah Aslan, Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Burak Görgülü (Dk. 88 Serkan Demirezen), Canberk Soykuvvet, Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal (Dk. 90 Göksal Arsoy), Uğur Gezer (Dk. 75 Recep Daylak)

Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Sermet Kayaş (Dk. 83 Ramazan Aksoy), Ümit Kale, Ahmet Canpolat, Mehmet Bayram, Can Ölçer, Sedat Burak Altay, Turgay Aydoğan, Okan Yenidünya (Dk. 60 Osman Şentürk), Ramazan Durdu, Süleyman Öztürk

Goller: Mustafa İlkay Kartal Dk. 31 , Burak Gezer Dk. 83 (Talasgücü Belediyespor) , Ramazan Durdu Dk. 78 (pen) (Yahyalıspor)