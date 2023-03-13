Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 0 - Sincan Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup maçında Develigücü ile Sincan Belediyespor karşılaşırken, konuk takım 3 puanı 1-0'lık sonuçla aldı.
Stat: Develi İlçe
Hakemler: Güney Güneyoğlu, Abdullah Aygün, Rahman Alim Sakarya
Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun, Melikşah Aslan, Mehmet Can Aslan, Yusuf Tosun, Semih Bağcı, Burak Can Kalender (Dk.63 Reşit Akbulut), Yahya Güngör (Dk.74 Selim Başev), Abdulkadir Dilekçi (Dk.74 Emre Şener), Cihan Tan (Dk.84 Aziz Kaplan), Talha Bulut
Sincan Belediyespor: Emrah Kızıl, Hamza Uzman, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Ünal Erkeç, Oğuzcan Genç, Buğrahan Telli, Ercüment Balıkçı (Dk.75 Fehmi Aslan) Osman Talha (Dk.75 Serkan Açıkalın), Barış Küçük, Gürol Demirezen (Dk.85 Batuhan Kazan)
Goller: Osman Talha Dk.51 (Sincan Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mehmet Can, Recep Coşkun, Reşit Akbulut (Develigücü) Emrah Kızıl (Sincan Belediyespor)