Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Hacılar Erciyesspor: 0 - Talasgücü Belediyespor: 3

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.
Grup 21. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Renktaşların mücadelesinde 3 puanı Talasgücü Belediyespor 3-0 ile aldı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Onur Sekman, Rahmi Gürçay, Furkan Ay
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Ömercan Korkmaz, Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Ali Avcı (Dk. 46 Mehmet Tatlı), İlkay Kartal (Dk. 90 Eray Tokat), Bora Barlas, Dursun Erdem Yıldız (Dk. 70 Melih Faruk Demir), Samet Kaan Karaca (Dk. 79 Süleyman Yasa)
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Erkan Kapar, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan (Dk. 74 Emincan Konuk), Canberk Soykuvvet (Dk. 90 Bahtiyar Dolma), Osman Buğra Uysal, Ercan Çiftci, Oğuz Saltabaş (Dk. 90 Mehmet Seçme), Ramazan Taş (Dk. 71 Alperen Topçular), Akın Arıcan
Goller: Oğuz Saltabaş (Dk. 34), Akın Arıcan (Dk. 65), Bahtiyar Dolma (Dk. 90+6) (Talasgücü Belediyespor)