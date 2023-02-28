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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup hazırlık maçı

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta mücadele eden Develigücü ile Talasgücü Belediyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Develi'de oynanan müsabakada 5 gol atıldı.


Grup'ta mücadele veren Develigücü ile Talasgücü Belediyespor, deprem felaketinden dolayı lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. Develi ilçe stadında oynanan hazırlık maçında 5 gol atıldı. İlk yarısını Talasgücü Belediyespor'un 2-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında kırmızı siyahlı ekip golleri bulan taraf oldu. Her iki takımın da çok sayıda oyuncu değişikliği yaptığı maç, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.


Hazırlık maçında Develigücü'nün gollerini Talha Reşat Bulut, İbrahim Aziz Kaplan ve Cihan Tan attı. Talasgücü'nün gollerini ise Akın Arıcan kaydetti.

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