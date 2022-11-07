Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Talasgücü Belediyespor 1-0 geriye düştüğü maçta Eskil Belediyespor'u 2-1 yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında evinde oynadığı maçta Aksaray ekibi Eskil Belediyespor'u Erkan Kapar ve Akın Arıcan'ın golü ile 2-1 yenerek gruptaki çıkışını sürdürdü.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Salih Soydan, Burak Savaş, Emre Kankılıç

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal (Mustafa Kaya Dk.75), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Emircan Konuk, Erkan Kapar (Akın Arıcan Dk.60), Bahtiyar Dolma (Ramazan Taş Dk.46), Emir Yıldırım (Mehmet Seçme Dk.70), Oğuz Saltabaş

Eskil Belediyespor: Emirhan Lüle, Musa Aydın, Ahmet Tarık Düşünceli, Uğur Özvardar, İmam Almas, Birkan Bakacak (Abdullah Kalkan Dk.46), Özgür Arslanalp (İbrahim Can Kes Dk.82), Alper Erkoç, Ali Kale (Kasım Kılıç Dk.63), Hikmet Enes Etlik (Erdal Onaylı Dk.86 ?), Cemal Deliktaş

Goller: Erkan Kapar (Dk.45+2), Akın Arıcan (Dk.89) (Talasgücü Belediyespor), Cemal Deliktaş (Dk.5) (Eskil Belediyespor)