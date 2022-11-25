Hacılar Ecriyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Bölgesel Amatör Lig'de kalıcı bir ekip olmak istediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, küme düşen ekipler arasında yer almamayı tercih ediyor. Sarı Lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu; "Kayseri'nin 3. Lig takımına ihtiyacı var. Biz öncelikle BAL'da kalıcı olmak sonrasında üst liglere çıkmayı hedefliyoruz" dedi. Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Kayseri'ye yeni profesyonel takımların kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek; "Kayseri'nin profesyonel liglerde sadece Kayserispor ile temsil ediliyor olması handikap. Yeni takımlarımız olmalı. Türkiye 3. Liginde veya 2. Liginde temsilcilerimiz olmalı. Kayseri'nin futbol noktasında daha çok takımla temsil edilmesi için gerekli kamuoyu oluşturulmalı" açıklaması yaptı.