Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6.grupta oynanacak 7 maçın hakem triosu belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Eskil Belediyespor-Mucurgücü: Betül Baykan

Niğde Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Emir Toprak

Yozgat Bozokspor-Ankara TKİ: Halil İbrahim Balsatan

Sincan Belediyespor-Yozgatspor 1959: Burak Doğru

Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor: Ali Berkay Gündoğdu

Develigücü-Başkent Şafakspor: Yahya Yenen

Osmancık Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cihad Sizer