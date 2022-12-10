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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6.grupta oynanacak 7 maçın hakem triosu belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Eskil Belediyespor-Mucurgücü: Betül Baykan


Niğde Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Emir Toprak


Yozgat Bozokspor-Ankara TKİ: Halil İbrahim Balsatan


Sincan Belediyespor-Yozgatspor 1959: Burak Doğru


Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor: Ali Berkay Gündoğdu


Develigücü-Başkent Şafakspor: Yahya Yenen


Osmancık Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cihad Sizer

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