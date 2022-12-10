Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 6.grupta oynanacak 7 maçın hakem triosu belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Eskil Belediyespor-Mucurgücü: Betül Baykan
Niğde Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Emir Toprak
Yozgat Bozokspor-Ankara TKİ: Halil İbrahim Balsatan
Sincan Belediyespor-Yozgatspor 1959: Burak Doğru
Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor: Ali Berkay Gündoğdu
Develigücü-Başkent Şafakspor: Yahya Yenen
Osmancık Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cihad Sizer