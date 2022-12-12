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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta Kırıkkale Yahşihanspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Talasgücü Belediyespor kazandı.



Stat: Yenişehir Sentetik


Hakemler: Ali Berkay Gündoğdu, Mehmet Türk, Bayram Ustabaş


Kırıkkale Yahşihanspor: Yusuf Karayel, Mert Orhan, Şükrü Ali Danışan, Ömer Faruk Öz, Rıfat Yalınkılıç, Mert Saykılı, Alattin Tunç (Uğur Kütük Dk. 63), Ayberk Kıraç (Ziya Güven Dk.33), Mehmet Değermenci, Sefa Coşkungönül (Mustafa Bozyel Dk.90 ?), Ali İhsan Değerli


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Osman Buğra Uysal (Mustafa Kaya Dk.85 ?), Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan (İbrahim Şahinkaya Dk.85 ?), Ercan Çifci (Bahtiyar Dolma Dk.56), Erkan Kapar (Emincan Konuk Dk.73), Canberk Soykuvvet, Ramazan Taş, Akın Arıcan, Oğuz Saltabaş (Muhammed Emir Yıldırım Dk.56)


Goller: Ömer Faruk Öz (Dk.50) (Kırıkkale Yahşihanspor), Bahtiyar Dolma (Dk.60), Akın Arıcan (Dk.90+3) (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Mert Orhan (Dk.90+2) (Kırıkkale Yahşihanspor)

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