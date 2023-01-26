Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor kadrosuna Furkan Akbulut'u kattı.

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Ara transfer döneminde Alperen Topçular ile anlaşan sarı lacivertliler, ikinci transferini stoper mevkine yaptı. Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında 11. Grup takımlarından Küçükçekmece Sinopspor'da forma giyen 25 yaşındaki Furkan Akbulut ile anlaşmaya vardı. Kayseri'ye gelen ve anlaşmaya vardıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Furkan Akbulut, hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Akbulut; "Talasgücü Belediyespor ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan ve sonrasında profesyonel imza atan Furkan Akbulut; sırasıyla Beyoğlu Çarşıspor, Erbaaspor takımlarında oynadıktan sonra Tekirdağspor ile anlaşıp amatöre dönüş yapmıştı. Ligin ilk yarısında Küçükçekmece Sinopspor'da 7 maça çıkan Furkan, ikinci yarıda Talasgücü Belediyespor için tek dökecek.