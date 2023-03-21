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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Grup 20. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:


Mucurgücü-Yahşihanspor: Bünyamin Şahin (Aksaray)


Yozgat Bozokspor-Eskil Bel.spor: İlyas Onur Saban (Antalya)


Ankara T.K.İ-Niğde Bel.spor: Gökhan Çelik (Amasya)


Develigücü-Osmancık Bel.spor: Yahya Yenen (K.Maraş)


Talasgücü Belediyespor-Yozgat 1959: Orçun Özer (Antalya)


Suvermez Kapadokya-Hacılar Erciyes: Fırat Kaçmaz (Mersin)

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