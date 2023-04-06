Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Grup maçında Hacılar Erciyesspor ile Niğde Belediyespor karşılaştı. Ligin 24.hafta maçında kazanan taraf 2-1 ile Hacılar Erciyesspor oldu.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Teksen Eker, Sadettin Ebrar Balcı, Olcay Gök

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Ömercan Korkmaz, Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı (Yunus Öztürk Dk.90+3 ?), Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Mehmet Tatlı, Bora Barlas (Süleyman Yasa Dk.82), Mustafa İlkay Kartal, Ali Avcı, Samet Kaan Karaca

Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü, Mustafa Güngör (Faysal Berdan Kaya Dk.50), Ali İhsan Sevgin, Ahmet Yalçın Öztürk, Berkay Ekmekçi, İbrahim Bolat, Abdullah Berk Karadağ, Muhammed Emin Polat, Ramazan Demir (Durmuş Ali Yılmaz Dk.80 ?), Berke Tamur (Fatih Aydın Dk.50), İbrahim Emre (Tunahan Karapınar Dk.80 ?)

Goller: Bora Barlas (dk.45), Süleyman Yasa (dk.90+2) (Hacılar Erciyesspor), Ramazan Demir (dk.59) (Niğde Belediyespor)

Kırmızı Kart: Muhammed Yasin Turgutalp (dk.68) (Hacılar Erciyesspor)