Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup maçında Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı Yozgat Bozokspor maçını 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Berkan Gündoğdu, Recep İlker Kor, Baran Kahraman
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ramazan Taş (Alperen Topçular Dk.84 ?), Akın Arıcan (Osman Buğra Uysal Dk.70), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş (Bahtiyar Dolma Dk.70), Kadir Doğukan, Erkan Kapar, Ercan Çifci (Emincan Konuk Dk.90+3 ?), Arda Saltan
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Burak Kağan, Devrim Aksongur (Rıfat Merzifonluoğlu Dk.72), İsmail Çetin, Abdulkadir Yıldırım, Tayfun Senemli, Sergen Çelik, Mert Gün, Soner Erginçay (Enes Erol Dk.72), Erdi Yıldırım (Barış Turan Dk.80 ?), Ömürcan Karaca, Cemal Deliktaş (Mert Tolun Dk.80 ?)
Gol: Ramazan Taş (Dk.14) (Talasgücü Belediyespor)