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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Suvermez Kapadokyaspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup maçında Suvermez Kapadokya ile Talasgücü Belediyespor 1-1 berabere kaldı.



Stat: Fikret Tunca Spor Kompleksi



Hakemler: Mehmet Furkan Balbay, Ramazan Sağdıç, Hakan Tunç



Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak, Yusuf Kaplan, Mustafa Yüksektepe (Dk.60 Anıl Bircan), Oğuzcan Coşkun (Dk.72 Ufuk Koç), Muzaffer Özcanlı, Salih Tunar (Dk.83 Batuhan Necioğlu), Metin Polat (Dk.83 Cem Coşkun), Hasan Kaya, Serkan Özkan, İsmail Salman, Onur Nejdet Duman



Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanırbilir, Erkan Kapar (Dk.80 Emincan Konuk), Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Ramazan Taş (Dk.90+3 Bahtiyar Dolma), Canberk Soykuvvet (Dk.80 Alperen Topçular), Osman Buğra Uysal, Ercan Çiftçi, Akın Arıcan (Dk.90+3 Emir Yıldırım), Oğuz Saltabaş



Goller: Ufuk Koç dk. 90+3 (Suvermez Kapadokyaspor), Ramazan Taş dk.32 (Talasgücü Belediyespor)

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