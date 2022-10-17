Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Talasgücü Belediyespor: 4 - Başkent Şafakspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.
Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 3. haftasında sahasında Başkent Şafakspor'u Oğuz Saltabaş'ın golleri ile 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Kerim Çataklı, Furkan Demir, Selim Göksu
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Mustafa Kaya dk.74), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Ercan Çiftçi dk.59), Oğuz Saltabaş (Akın Arıcan dk.59), Emincan Konuk, Kadir Doğukan (Muhammed İbrahim dk.80), Bahtiyar Dolma (Dk.74 Muhammet Emir), Arda Saltan
Başkent Şafakspor: Mesut Mert, Ahmet Eren, Oğuzhan Fatih, Abdullah Emir (Nazım Mert dk.17) (Dk.70 Mehmet Hızlı), Kürşat Eren (Mustafa Sami dk.46) Canberk Araç, Murat Doğan Can, Umur Ünal (Devrim Cengiz dk.46), Yusuf Emre, Abdullah Enes, Ömer Faruk
Goller: Oğuz Saltabaş dk.23, 25, 46 ve 55 (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kart: Mesut Mert dk.16 (Başkent Şafakspor)