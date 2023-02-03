İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 15. hafta hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 15. hafta maçları, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Oynanacak 6 müsabakayı yönetecek hakemler ise açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6. Grup'ta oynanacak 6 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:


Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor: Cihad Sizer


Eskil Bel.spor-Ankara TKİspor: Yunus Çinikaya


Yozatspor 1959-Develigücü: Feyyaz Arıcı


Talasgücü Bel.spor-Mucurgücü: Turan Çakıl


Niğde Bel.spor-Osmancık Bel.spor: Betül Baykan


Sincan Bel.spor-Yahşihanspor: İsa Mammadov

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.