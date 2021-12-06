Bölgesel Amatör Lig 6. hafta

haftasında deplasmanda Yahyalsıpor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Yahyalıspor ile Develispor Kayseri derbisinde karşı karşıya geldi. Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık sonuçla konuk Develispor oldu. Rakibini 90+5.dakikada Mehmet Sönmez'in golü ile mağlup eden Develispor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Mahir Emre Herdem, Gökhan Apaydın, Abdulkadir İleri

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat, Devlet Karataş, Ali Yılmaz, İsmail Dayı, Abdullah Enes Ozan, Can Ölçer, Resul Özgen, Gökhan Savranlar, Nufil Mustafa Ünal, Eray Ergin, Beytullah Özcan

Develispor: Güven Yılmaz, Turgay Aydoğan, İsmail Odabaşı, Mehmet Sönmez, Salim Başev, Resul Ekrem Turhan, Osman Murat Öksüz, M.Fatih Demirezen, Furkan Ulus, Erkan Atçı, Hüseyin Alkan

Gol: Mehmet Sönmez dk 90+5 (Develispor)