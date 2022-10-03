Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta

Hacılar Erciyesspor, 2022-2023 futbol sezonuna galibiyetle başladı.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligin 1. haftasında sahasında Osmancık Belediyespor'u Mehmet Tatlı ve Yusuf Karaboğa'nın golleri ile 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertliler maç sonu galibiyeti taraftarıyla kutladı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Mehmet Can Ölmez, Elif Yalçın, Işık Ekinci
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Muhammed Yasin Turgutalp, Emre Özden (Süleyman Yasa dk.77), Tolgahan Alan (Resul Özgen dk.82), Mehmet Tatlı (Samet Kaan Karaca dk.90 ?), Bora Barlas, Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı (Hüseyin Öz dk.90 ?), Tolga Yıldız
Osmancık Belediyespor: Alper Kaan Başar, Emre Biçer, Mücahit Çoban, Hüseyin Erol, Yunus Emre Erdem, Berk Alacabağ, Serkan Doğan, Enes Hoş, Ömer Can Ahenk, Hakan Bahran, Ertuğrul Yalman
Goller: Mehmet Tatlı (dk.33 pen), Yusuf Karaboğa (dk.38) (Hacılar Erciyesspor), Ertuğrul Yalman (Dk.48 pen) (Osmancık Belediyespor)