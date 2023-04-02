Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Aksaray Dağılan Stadı
Hakemler: Murat Türker Aksu, Duygu Kabataş, Selim Armağan
Eskil Belediyespor: Abdussamet Karakoyun, Umut Gürkan Kara, Fatih Bal, Erden Tomarza, Muhammed Buğra Köprübaşı, Şevket Enes Şensoy, Birkan Bakacak, Mehmet Becerir, Hikmet Enes Etik, Mehmet İncesu, Cemil Karakum
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Ömercan Korkmaz, Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, İlkay Kartal, Ali Avcıx, Mehmet Tatlı, Faruk Demir (Bora Barlas Dk.46), Samet Kaan Karaca
Goller: Mehmet Becerir (Dk.39), Mehmet İncesu (Dk.54) (Eskil Belediyespor), İlkay Kartal (Dk.61 pen, 90), Bora Barlas (Dk.63, 89) (Hacılar Erciyesspor)