İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup: Tolgahan Alan'a 4 maç ceza

Hacılar Erciyesspor-Ankara TKİspor maçında kırmızı kart gören Tolgahan Alan’ın cezası belli oldu.

Hacılar Erciyesspor-Ankara TKİspor maçında kırmızı kart gören Tolgahan Alan'ın cezası belli oldu. AFDK, Tolgahan'a 4 maç ceza verdi.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor kadrosunda bulunan Tolgahan Alan'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 4 maç ceza verildi. Geçen hafta sonu Kayseri'de oynanan Hacılar Erciyesspor-Ankara TKİspor maçının ikinci yarısında maçın hakemi Kemal Dizdar tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Tolgahan Alan'a ihraç öncesi ve sonrasında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile 4 maç ceza verildi.


Suvermez Kapadokya maçında görev alamayan Tolgahan Alan, Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'a karşı da oynayamayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.