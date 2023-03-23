Bölgesel Amatör Lig 6.Grup: Tolgahan Alan'a 4 maç ceza

Hacılar Erciyesspor-Ankara TKİspor maçında kırmızı kart gören Tolgahan Alan'ın cezası belli oldu. AFDK, Tolgahan'a 4 maç ceza verdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor kadrosunda bulunan Tolgahan Alan'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 4 maç ceza verildi. Geçen hafta sonu Kayseri'de oynanan Hacılar Erciyesspor-Ankara TKİspor maçının ikinci yarısında maçın hakemi Kemal Dizdar tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Tolgahan Alan'a ihraç öncesi ve sonrasında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile 4 maç ceza verildi.

Suvermez Kapadokya maçında görev alamayan Tolgahan Alan, Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'a karşı da oynayamayacak.