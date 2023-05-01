Bölgesel Amatör Lig Baraj maçı

3 golün atıldığı müsabakayı Develigücü 2-1 kazandı. Develigücü, baraj maçını 2-1 kazanarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeyi sürdürecek. Kayseri Atletikspor ise bu yenilgi sonrasında önümüzdeki sezon yine Süper Amatör Küme'de boy gösterecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Bedirhan Efe Akdoğan, Ayberk Yalçınkaya, Taner Kıtmır

Develigücü: Hamza Şavşet, Yakup Can Yazgan, Emre Şener, (Reşit Akbulut dk.78), Recep Coşkun, (Turgay Aydoğan dk.36), Semih Bağcı, Yusuf Tosun, Cihan Tan, Hakan Çıtak, Talha Reşat Bulut, (Emre Özden dk.59), Burak Can Kalender, Abdullah Dilekçi

Kayseri Atletikspor: Muhammet Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Doğukan Kılıç, (Buğrahan Çiçek dk.46), Yusuf Karamollaoğlu, Furkan Batar, Anıl Çalış, (Emre Fındık dk.78), Salih Önder, (Resul Yıldırım dk.46)

Goller: Abdulkadir Dilekçi (dk.26), Emre Özden (dk.90+2) (Develigücü), Yusuf Karamollaoğlu (dk.71 pen) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Aslan (dk.70) (Develigücü)